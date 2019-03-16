Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahip olduğu 5137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın sulak alanları birbirinden farklı yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Dağın kuzey tarafında bulunan ve yurdun en büyük milli parkları arasında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda yaşayan en ilgi çekici yaban hayvanı ise su maymunları.

Halk arasında "esrarengiz fare" ve "koypu" diye adlandırılan su maymunları, yıllar önce Güney Amerika'dan getirildikleri çiftliklerden kaçıp yerleştikleri sulak alanlarda yeni bir yaşam kurdu. Çok sayıda doğasever, son zamanlarda adından sıkça bahsettiren su maymunlarını görmek için Ağrı Dağı Milli Parkı'na geliyor.



KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su maymunlarının ana vatanlarının Güney Amerika olduğunu, kürklerinin ticareti amacıyla 20. yüzyılda Avrupa'ya getirildiklerini söyledi. Bir zamanlar su maymunlarının kürklerinin çok rağbet görmesi sebebiyle bu hayvanların üretildiğini belirten Çoban, "Daha sonra bu kürklerin alımı ve satımı yasaklandığı için bu hayvanlar üretim merkezlerinden serbest bırakılarak bu coğrafyada doğada yaşamaya bırakılmış. Avrupa'ya götürülen su maymunlarından bir kısmı serbest bırakılınca Rusya'ya gitmiş, Rusya'dan bırakılanların bir kısmı ise su kanallarını, havzaları kullanarak Iğdır'a kadar gelmiş." diye konuştu.



"Su maymunları buraya çok iyi adapte olmuş"

Su maymunlarının normalde Türkiye'de yaşamayan ve sadece ılıman iklime sahip bölgelerde yaşayabilen tür olduğunu ifade eden Çoban, şöyle devam etti:

"Su maymunları, Iğdır ve Edirne'nin bir kesiminde bir şekilde hayatta kalmayı başarmış ve şu anda halen hayatını burada sürdürüyor, istilacı tür olmasına rağmen Iğdır'daki zararı tahmin edilenin çok altında. Normalde burada olmayan türlerin yöreye getirilmesi doğada çok büyük tahribatlara sebep olabilir ama su maymunları buraya çok iyi adapte olmuş ve etraftaki herhangi bir canlıyı rahatsız etmeden, onların yaşam alanını kısıtlamadan hayatta kalmaya devam ediyor. Bunun nedeni de iklimin sürekli ılıman olmaması, kışın biraz soğuması ve sürekli üreyen bu türün üreme periyodunun sadece yaz aylarına kaymasıdır."



Yöre sakinlerinden Sabri Sarcan da yakın döneme kadar su maymunlarının sıradan fare olarak bilindiğini ancak araştırmalar sonucu bu türün su maymunu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Su maymunlarının son dönemde bölgede meşhur olduğunu aktaran Sarcan, "Birçok kişi burada su maymunu yaşadığını duyunca görmek için geliyor. Ziyaretçilerin çektikleri fotoğraflar, yapılan haberler ve bilim insanlarının incelemeleri de bu hayvanların ününü iyice yaydı. Şimdi milli parka gelen insanların ilk işi su maymunlarını görmek oluyor." ifadesini kullandı.

