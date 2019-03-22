Bakan Akar ayrıca, 'İdlib’deki faaliyetler devam ediyor. Bu konuda Rusya ile temaslarımız sürüyor. Sahada ilgili komutan arkadaşlarım, karargahlarda ilgili personel, gerektiğinde de bakanlar düzeyinde bizler, Rusya ile gerekli konuşmaları yapmak suretiyle ateşkes ihlallerinin önlenerek ateşkesin korunmasına yönelik çalışıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib’deki faaliyetler devam ediyor
22.03.2019 - 19:22 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'En son terörist etkisizx hale getirilene kadar bu operasyonlar sürecek.' dedi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,İdlib,
611956 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611956.aspx
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