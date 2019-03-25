Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SGK iş göremezlik ödeneği, devlet tarafından; hastalık, gebelik veya iş kazası nedeniyle çalışamayan ve raporlu olan işçilere veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 4/B iş göremezlik raporu çalışmazlık beyan işlemleri hakkında sitesinden duyuru yayımlandı.



Sigortalılar, SGK 'ya müracaat ederek istirahatli olunan günlerde çalışamadığına dair beyan vermeleri halinde geçici iş görmezlik ödeneği ödeniyor. Sigortalılar bu ödeneği artık kurumlara müracaat etmeden e-devlet uygulamasıyla alabilecek. O uygulama için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresini kullanmaları gerekiyor.