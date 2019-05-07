Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddia edilen Atınç Manap’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atınç Manap katılmazken, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) avukatları da duruşmayı takip etti.

"Şikayetçiyim"

Duruşmada söz alan Kerime Pehlivan, “Şikayetim devam etmektedir” diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine söz alan katılan avukatı, “Sanık sabıkalıdır, suç işlemeye meyilli bir kişilik olduğu görülmektedir. Hakaret ettiğini ikrar etmiştir. Müvekkilin sanığa tükürdüğü kamera kayıtlarıyla açıktır. Sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu da açıktır. Sanık hakkında lehe hükümlerin uygulanmamasını talep ederiz” dedi.

'Hakaret'ten 1 yıl 9 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Atınç Manap’ı “hakaret” suçunu katılanın mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlemesi nedeniyle 1 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Sanığın hakaret suçunu alenen işlediğini belirten mahkeme, sanığı 1 yıl 9 ay hapse mahkum etti.

Atınç Manap hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan ise beraat kararı verildi.

Mahkeme, adli emanette kayıtlı bulunan Kerime Pehlivan’a ait olduğu anlaşılan siyah renkli çarşafın kendisine iadesine hükmetti.

"Adalet duygusunun tesisi adına önemli bir karar”

Duruşma sonrasında karara ilişkin açıklama yapan Kerime Pehlivan’ın avukatı İsa Mesih Şahin, “Kamuoyunun 2018 yılında yaşanan bostancı metrosunda başörtülü bir kardeşimize dini inanışı, düşüncesinden dolayı yapılan saldırıdan dolayı yakından tanıdığı Kerime Pehlivan davası bugün neticelendi. Mahkeme verdiği kararda, sanığın hakaret suçundan 1 yıl 9 ay cezalandırılmasına karar verdi. Yine TCK 216 kapsamında da kamu barışını bozmaya elverişli olmadığı için beraat kararı verildi. Tabi biz bu beraat kararını üst mercilerde itiraz hakkımızı kullanacağız. Kardeşimizin başörtüsünden dolayı, dini inanış yaşantısından dolayı hakaret cezasının verilmiş olması kamu vicdanını kısmen olsa rahatlatma adına, adalet duygusunun tesisi adına önemli bir karar” dedi.

"Ceza almasından memnunum"

Kerime Pehlivan’ın eşi Ömer Pehlivan ise “Fazla bir şey söylemeyeceğim, avukatımız gerekli olan her şeyi söyledi. Gerekli itirazlarda bulunacağız. 1 yıl 9 ay ceza almasından memnunum. Tabi, itirazımız da olacak. Artı olarak yansırsa daha mutlu oluruz” diye konuştu.

Duruşma öncesinde KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) adına açıklama yapan KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi Canan Sarı, “Biz KADEM olarak, Kerime Pehlivan’a karşı işlenen bu nefret suçunun karşısında olduğumuzu ve her türlü şiddete karşı mücadelemize devam edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyoruz” dedi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2018 tarihinde tesettür giyimli müştekinin, Bostancı metro istasyonunda asansöre binmek için beklediği sırada asansörden inen Atınç Manap’ın müştekiye yönelik “Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden..” şeklinde sözler söylediği ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtilmişti.

Müştekinin asansöre bindiği sırada şüphelinin tükürdüğünün anlatıldığı iddianamede, görüntülerin çözümüne ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, görüntünün büyütüldüğünde netliğin bozulmasından dolayı şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında sonuca varılamadığı vurgulanmıştı.

İddianamede, Atınç Manap’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.