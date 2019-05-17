Ankara Valiliği, 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek İş Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (2019-ISG 1. Dönem) Sınavı'na girecek adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere "geçici kimlik belgesi" düzenlenmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün sat 07.00 ve 10.00 arasında açık olacağını duyurdu. Adayların geçici kimlik belgesi çıkartabilmek için Sınava Giriş Belgesi ve iki fotoğrafla beraber Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.
Ankara'da sınav günü Çankaya Nüfus Müdürlüğü açık olacak
17.05.2019 - 10:46 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği, İş Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın yapılacağı 18 Mayıs Cumartesi günü Çankaya Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,sınav,Çankaya Nüfus Müdürlüğü,iş güvenliği uzmanlığı sınavı,
625121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625121.aspx
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