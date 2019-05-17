Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği, 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek İş Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (2019-ISG 1. Dönem) Sınavı'na girecek adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere "geçici kimlik belgesi" düzenlenmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün sat 07.00 ve 10.00 arasında açık olacağını duyurdu. Adayların geçici kimlik belgesi çıkartabilmek için Sınava Giriş Belgesi ve iki fotoğrafla beraber Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.