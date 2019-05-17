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Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet kararı
17.05.2019 - 12:42 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4890 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : beşiktaş,terör,müebbet,
625173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625173.aspx
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