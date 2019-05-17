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Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
17.05.2019 - 16:46 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘’Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu”nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan Rojbin Gever Mizgin kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edilmiştir.
Etiketler : Siirt,terörist,gri kategori,Rojbin Gever Mizgin,
625249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625249.aspx
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