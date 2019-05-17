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Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama
17.05.2019 - 17:24 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı’ndan, Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu tasarının, özgürlükler alanında Avusturya’nın kaygı verici uygulamalarının son örneği olduğu kaydedildi.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
625263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625263.aspx
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