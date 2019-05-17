İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon ve Tokat kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz yapılanması'na yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Bölgedeki operasyonlar kapsamında, arazi arama- tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri ile teröristler arasında, Giresun'un Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 PKK'lı terörist sağ ele geçirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan diğer teröristler ise takibe alındı. İnsansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı operasyonların yoğunlaştırılarak, sürdürüldüğü belirtildi.
Giresun'da bir PKK'lı yakalandı
17.05.2019 - 17:38 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlanırken 1 terörist, sağ ele geçirildi. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.
Etiketler : GİRESUN',
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