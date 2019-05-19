Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan yeni askerlik sistemiyle ilgili soruya "Subaylık, başarılı olursa generalliğe kadar gidebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle yeni askerlik sistemiyle alakalı, burada 4 hatta 5 başlık var. Bunlardan bira tanesi TSK ihtiyacı, ikincisi öngörülebilir oluşu, üçüncüsü süreklilik, dördüncüsü eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı, eğitimli insan gücünü yetkin ve yararlı kullanılması.

Burada bedelli askerlikle diğerleri karıştırılıyor. Yıllarca çok ciddi birikimler, bunun dışında yurt dışında olanların sorunu, bu bedelli de ücretler ağır gibi birçok şeyler oluyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belirli bir bedel koyduk, kabul edenler geldiler yaptılar, daha sonra düşüşü söz konusu oldu, bununla birlikte bazı adımlar attık.

Son dönemde bedellide ciddi manada düşürüldü. Bu ücretle de askerlik kabul görmeye başladı. Bir defa erler erbaşlar, yedek astsubaylık, yedek subaylık var. Yedek subaylıkta malum alışılmış olan süreç devam ediyor. Asıl önemli olan yedek astsubaylık, burada istihdamda Meslek Yüksekokulları görev alabilecekler. Ayın şekilde yükümlü erbaş er, hepsinde de tabi belirli bir ücret ödeniyor. Belirli ücretlerin ödenmesi de onların süreç içerisinde ihtiyacını temin, evine buradan belirli bir bedeli aktarma imkanı sağlayacak. Asıl olan bizim içinde önemli olan süreçte şu, mesela 5 ay kıta diyoruz, burada belirli bir harçlık ödeniyor. 5 aydan sonra kendisi terhis olabiliyor. Bunun öncesinde temel eğitimden geçiyor.

Aynı şekilde yedek astsubaylıkta ise 2 ay temel sınıf eğitimi, ardından 10 ay kıta hizmeti var, burada da yine eğer isterse terhis olur, yok ben devam edeceğim derse devam etme şansı var. Devam kararını verirse, onu astsubaylığa götürür. Astsubay olduktan sonra oradan da subaylığa geçebilir. Bir imkan daha var, eğer gerçekten imtihanları başarı ile verirse generalliğe kadar gidebilir. Yine iki ay temel sınıf eğitim var, Tuzla’da yedek subaylıkta eğitim yaptım, ondan sonra kuramızı çektik, o zaman ben Hasdal’ı bilmiyordum, oraya çıktım. Hasdal’ın biraz aşağısında benim çalıştığımı fabrika vardı. Orada askeri kıtaların olduğunu o zaman öğrendim. 16 ay yedek subaylık yaptım. Albay bana dedi ki, niye sevinmiyorsun? Hasdal neresi komutanım, dedim, Kağıthane’nin üstü dedi, biz de kepi fırlattık. Şimdi çok daha farklı temel eğitimi iki ay, yine harçlık alıyor. Ardından 10 ay kıta var, 12 ay oluyor. İsterse yine terhis, isterse yedek subaylıktan subaylığa geçebiliyor. Subaylık, başarılı olursa generalliğe kadar gidebilir. Onların şansı diğerine göre çok daha fazla.” açıklamasında bulundu.