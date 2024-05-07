Tilkiye çarpan motosikletli zincirleme kazaya sebep oldu, çok sayıda yaralı var

Alkollü minibüsçü kaza yaptı, araçtan indiği gibi yanındaki kadını tokatladı!

Alkollü minibüsçü kaza yaptı, araçtan indiği gibi yanındaki kadını tokatladı!

Zonguldak’ta bir motosikletle trafikte seyir halindeyken önüne atlayan tilkiye çarparak devrildi. Arkasından gelen araçlar da birbirine girdi. Bir motosiklet ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tersaneler mevkisinde yaşandı. Hamza İ. idaresindeki motosiklet karayolunda tilkiye çarparak devrildi.

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

O esnada arkasından seyreden Uğur U. idaresindeki araç, Timuçin G. idaresindeki otomobil ile Samet B. idaresindeki arabaya çarptı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Hamza İ., otomobillerde bulunan sürücüler ve yolcular Timuçin G., Sibel G., İkra G., Uğur U. , Samet B. yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kazada motosikletin çarptığı tilki de telef oldu. Ekiplerin kazayla ilgili çalışması sürüyor.