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Tilkiye çarpan motosikletli zincirleme kazaya sebep oldu, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tilkiye çarpan motosikletli zincirleme kazaya sebep oldu, çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ta bir motosikletle trafikte seyir halindeyken önüne atlayan tilkiye çarparak devrildi. Arkasından gelen araçlar da birbirine girdi. Bir motosiklet ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tersaneler mevkisinde yaşandı. Hamza İ. idaresindeki motosiklet karayolunda tilkiye çarparak devrildi.

Tilkiye çarpan motosikletli zincirleme kazaya sebep oldu, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

O esnada arkasından seyreden Uğur U. idaresindeki araç, Timuçin G. idaresindeki otomobil ile Samet B. idaresindeki arabaya çarptı.

Tilkiye çarpan motosikletli zincirleme kazaya sebep oldu, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Hamza İ., otomobillerde bulunan sürücüler ve yolcular Timuçin G., Sibel G., İkra G., Uğur U. , Samet B. yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kazada motosikletin çarptığı tilki de telef oldu. Ekiplerin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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