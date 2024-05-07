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Bakan Tunç duyurdu, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Tunç duyurdu, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak." ifadelerini kullandı.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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