İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Sofrada Tuzun Olsun’ sloganıyla gerçekleştirdiği 2019 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve kumanya paketleri bağışlarını Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.



İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre çalışmalar kapsamında Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine içerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi. Hayırseverlerin zekat bağışlarını da tek tek teslim eden İDDEF, ‘Sofrada Tuzun Olsun’ kampanyası kapsamında şimdiye kadar 250 kişilik iftar verdi.



Zekat, fitre, fidye ve kumanya paketleri ile birlikte iftar sofralarının Ramazan ayı boyunca kurulacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“İsrail'in abluka altına aldığı ve her Ramazan ayı öncesinde bilinçli olarak saldırdığı Gazze Şeridi'nde kardeşlerimiz yoksulluk içinde yaşıyor. Gazze’deki 2 milyona yakın kişiden, 1,3 milyonu yardıma muhtaçken, ailelerin yüzde 47’si ise güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Gazze’de başta sağlık olmak üzere su, gıda, yoksulluk ve işsizlik krizi gün geçtikte büyüyor. Biz de İDDEF olarak kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da Gazze’deki Filistinli kardeşlerimizin yanında olarak hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve gıda kolilerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. Zekat bağışlarını başta talebeler olmak üzere gerçek ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim ediyoruz. Aynı zamanda ‘Sofrada Tuzun Olsun’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu yılki çalışmalarımız kapsamında Gazze’de düzenli olarak iftar veriyor, yoksul kardeşlerimizin evlerine sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Gazze’deki kardeşlerimize yalnızca Ramazan ayı boyunca değil, acil yardım çalışmaları kapsamında tüm yıl desteğimizi sürdürüyoruz. Ümmet coğrafyasındaki yoksul kardeşlerimize her zaman olduğu gibi mübarek Ramazan ayında daha çok destek olan, Ramazan’ın paylaşma ruhuyla infak eden hayırseverlerimize teşekkür ederiz.”