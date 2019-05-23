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FETÖ'den yargılanan futbolcu Zafer Biryol'a tahliye kararı
23.05.2019 - 11:30 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında tutuklu yargılanan eski futbolcu Zafer Biryol'un adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
Etiketler : FETÖ,Zafer Biryol,
626592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626592.aspx
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