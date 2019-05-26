Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşdelen “bebek davası”, “köpek davası” gibi incir kabuğunu doldurmayan şeylerin ortaya çıkarıldığını gördüklerini belirterek “Sukutuhayale uğradık. Hep deniyordu ki ‘Şunu yaptı, bunu yaptı’, ‘Şu kadar milyar kaçırdılar, şu kadar insan öldürdüler’. Bunların olmadığını da görünce bir sempati, acıma hissi oluştu” dedi. Menderes’in idama götürülmeden önce sağlıklı olduğunu tespit etmek adına muayene edildiğini söyleyen Taşdelen şunları söyledi: Ben görmedim ama prostat kontrolü yapılmış. Bu muayeneye ilişkin ses kayıtlarının da olduğu söyleniyor.,

YAPILANIN İDAMLA ALAKASI YOK

Bu ses kayıtları devletin elinde var. Yapıldıysa çok büyük ayıp, idamla ne alakası var. Hakaret olarak yapılan, çirkin bir hareket. Bir aile görüşmesinde eşi, iki çocuğuyla beraber ziyaret ediyor Menderes’i. Mizanseni şöyle yapmışlar. Komutan ortada koltukta oturuyor. Eşi bir tarafında, oğlu bir tarafında oturuyor. Menderes ayakta, böyle gariban gibi duruyor. Bir nevi manevi olarak ona acı çektirmiştir bu durum. Başbakanlık yapmış bir insanın, henüz suçu kesinleşmeden ailesinin yanında küçük düşürülmesini doğru bulmuyorum. Çok önemli günlerde her şeyi düzenleyerek, mizansen yapılarak çekilen fotoğrafların yeterli olmayacağını düşündüm.

400’E YAKIN FOTOĞRAF ÇEKTİM

Yassıada’daki gerçek durumu tespit etmek açısından gizli olmasına rağmen, fark edilmesi hâlinde ordudan atılma hatta hapis cezası alma ihtimalini bile göze alarak, 400’e yakın fotoğraf çektim. Menderes, iddianame üzerinde sürekli notlar tutardı. İdam edildikten sonra şahsi eşyaları valizlere kondu ama o iddianameler atılmıştı, ortadaydı. Ben onları sakladım.