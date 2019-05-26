Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Hayatımda böyle bir seçim görmedim” diyen Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: Bazı sandıklarda sehven bir takım hatalar yapılabilir ama eğer bu İstanbul’un bütün ilçelerinde aynı şekilde gerçekleşmişse bir organizasyon söz konusudur. 29 bin oy 13 bin oya düştü. İlk açıklanan rakam 29 bin. Eğer bunu yapmazsak Türk demokrasisi adına büyük bir tehlike olur, beş yıl sonra en çok bağıranın, en çok dedikodu yapanın, en çok iftira edenin, en çok sesi çıkanın seçimi etkilediği ve esas demokrasiye en çok zarar geleceği bir durum olur. Burada başkanlık birinden alınıp birine verilmiş değil tam tersi er meydanına çıkılmış. Beş yıl yaşanacak bir şaibeyi ortadan kaldıran tekrar halkın vereceği bir karar bu başka bir şey değil.