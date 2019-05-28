Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece icra edilen hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birlikleri, PKK’lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor.



Harekata, Batman, Tatvan ve Hakkari dağ komando tugayları da katılıyor. Bölgede çok sayıda mekanize tank birlikleri de atışlarıyla operasyona destek veriyor. İlk tespitlere göre, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi bölgeden geliyor. Hakkari Yüksekova ve Şemdinli Derecik'te askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı adım adım ilerliyor. Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılıyor.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vurulurken, Mehmetçik ise karadan ilerleyişini sürdürüyor.

Öte yandan, ‘Pençe’ operasyonu nedeniyle Yüksekova ilçesinden de bir askeri konvoy sınıra sevk edildi.