Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı sonunda açıklama yapan Binali Yıldırım şunları söyledi: Geçmişte sanayicilik tecrübesi olan birisi olarak üretmenin ne kadar faziletli, ne kadar meşakkatli ama bir o kadar da keyifli bir iş olduğunu bilirim. Allah nasip eder, İstanbul halkı 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde şahsımızdan yana kararını verirse 16-17 yıllık tecrübemizi Sayın Cumhurbaşkanı’mızla birlikte Türkiye’nin her tarafına yaptığımız hizmetlerimizin çok daha fazlasını, okuduğumuz yuva kurduğumuz, iş güç sahibi olduğumuz, beni milletvekil yapan, bakan yapan, başbakan yapan bu müjdelenmiş şehre çok güzel işler çok güzel hizmetler yapacağız. Tabii ki belediye başkanlığı görevi şehirde yaşayan her kesimin, genci, yaşlısı, emeklisi, çalışanı, engellisi, engelsizi bütün toplum kesimleri dâhil olmak üzere problemleri ile hemhâl olmaktır. Meseleleri torunlara bırakmadan çözerek yol almaktır. Neleri yapabileceğimizi görmek için geçmişte neler yaptığımıza bakmak yeterli olur diye düşüyorum.