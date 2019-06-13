Bakan Kurum"İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan yapıları ilgilendiriyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019 tarihinde imar barışına başvuru süreci tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma söz konusu değil. 10 milyon 79 bin vatandaşımız da imar barışı sürecinden yararlandı. İstanbul’da 1 milyon 747 bin kişi İzmir’de 811 bin kişi başvuru yaptı."
Bakan Murat Kurum: 'İmar barışında süre uzatma söz konusu değil'
13.06.2019 - 11:36 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imar barışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Etiketler : bakan kurum,imar barışı,i,
630729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630729.aspx
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