Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgüte ait dershanede memur olarak çalıştığı öğrenilen N.Ö. adlı kadın bu sabah Samsun Adliyesine giderek soruşturmayı yürüten terör savcısına teslim oldu. N.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
FETÖ'den aranan kadın savcıya teslim oldu
19.06.2019 - 11:00 | Son Güncelleme: 19.06.2019 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : fetö,arama,kadın,savcı,
631834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631834.aspx
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