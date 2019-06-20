Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “”Eğer konu hizmetse Allah’ın izniyle bizim adayımız Binali Yıldırım’ın üzerine biz kimseyi tanımayız” dedi. Sancaktepe Belediye Binası önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın sahada çalıştığını belirterek, “Diğer partinin genel başkanı ortada yok, yöneticileri ortada yok, il başkanı ortada yok, medya şovlarını bir kenara bırakırsanız adayı da ortada yok. CHP adayına destek ya Kandil’den geliyor ya Kandil’in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanından Selo’dan ya da yurt dışından geliyor” dedi.

SİSİ’YE Mİ YILDIRIM’A MI?

Erdoğan, Muhammed Mursi’nin darbeyle devrilmesinin ardından söylenen sözlere ve şehadeti sonrası verilen bazı mesajlara işaret ederek, “Bilhassa muhalefete yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insanlık adına utanıyorsunuz. Çünkü bu CHP zihniyeti, onun benzerleri benimle ilgili de ne diyorlardı? Mursi içeri atıldığı zaman ‘Erdoğan’ın akıbeti de onun gibi olacak.’ diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli” ifadelerini kullandı.

İki adayın katıldığı ortak yayına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Yaşananları gazetelerden okudunuz. İstanbul’daki otelde moderatörle CHP’nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak, nasıl cevaplar verecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Moderatörlük yapacaksın, bir televizyon programına çıkacaksınız ve bu televizyon programından önce soruları kalkıyorsun CHP’nin adayına veriyorsun. CHP adayı bu program boyunca Sayıştay raporlarından, belediye hizmetlerine kadar ardı ardına o kadar çok yalan söylemiştir ki Binali Bey hangisini düzelteceğini şaşırdı. Sayıştay, açıklamasını yaptı, ‘Böyle bir şey yok’ dedi. CHP adayı televizyon programından önce soruların Binali Bey’e verildiğini de iddia etmişti. Çünkü bu adamda yalan çok, kimin yanından geldi o? Bay Kemal’in yanından geldi, Bay Kemal’in yanından. Bay Kemal’de yalan ne kadar çoksa şimdi bu da kendi genel başkanıyla yarışıyor. Binali Bey böyle bir şeyin olmadığını, kesin bir dille yalanlamıştır. Sonra ortaya çıktı ki programdan önce moderatör ile CHP adayı bir otel binasında 45 dakika baş başa görüşmüşler. CHP adayı 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı.

BU KADAR YALAN SÖYLEYEN...

Daha aday sıfatı taşırken bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi, tüm İstanbul’u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul’u böyle bir felaketten korusun diyorum.

Belediye başkanlığı ve siyaset her şeyden önce ahlak gerektirir, doğruluk gerektirir, tutarlılık gerektirir, saygı gerektirir, sevgi gerektirir. Bu kişide sözünü ettiğim vasıfların hiçbiri yoktur.”

GALİP GELEN BİZİZ

Erdoğan, İstanbul’un 39 ilçesinin 25’ini Cumhur İttifakı olarak kazandıklarını, yine 312 belediye meclis üyesinin de 180’ini aldıklarını dile getirerek, bu şehirde de tartışmasız olarak galip geldiklerini ifade etti.