Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyette bulundukları tespit edilen, İzmit, Darıca, Derince, Dilovası ilçelerinde yaşayan H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş., yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildi. 7 şüphelinin sorgusu, Terörle Müacedele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
25.06.2019 - 08:43 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi şafak baskınlarıyla gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler : DEAŞ,Kocaeli,gözaltı,
632895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632895.aspx
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