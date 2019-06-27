Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın mektubuna karşı MHP’ye yöneltilen eleştirilere çok sert tepki gösterdi. Bahçeli “Teröristbaşının mektubundan siyasi fayda umdu diyen namerttir, bundan daha önce haberimiz olduğunu söyleyenler satılık kalemlerdir. Millî ve yerli özellik atfetmek cinayettir” dedi. Bahçeli, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucuna duydukları saygılarının tartışmasız olduğunu belirterek sonucun ülkeye, millete ve İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.

HERKES DİKKAT ETSİN

Cumhur İttifakı’nın hedefleri doğrultusunda gece gündüz “of püf” demeden üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: Çok şükür müsterihiz. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin, aklına geleni işleyip her ağacı taşlamaya yeltenmesin. MHP İstanbul’da; doğrunun, dik duruşun ve bin yıllık kardeşliğin safında sağlam şekilde yerini almıştır. İstanbul’a bir mitil attık, gelin görün ki, alayı birden toz toprak gibi havaya kalktı. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların tutuşmuş çoktan fitili. Biz mitil attık, onların beti benzi attı. Biz mitil attık, onlar mintan sandı, şaşkınlıkları misliyle arttı.

GÖRMEZDEN GELEMEZDİK

HDP, Kandil’in aparatı ve siyasi aracıdır. Ha HDP ha Kandil, bunların aralarında fark yoktur. HDP’nin zillet ittifakının içinde olması, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına destek mesajları teröristbaşı tarafından kabul görmemiştir. Edirne’de yatan terörist Demirtaş, İmralı’da cezasını çeken teröristbaşı ve Kandil’deki ihanet yuvası arasında yeşeren ve yayılan çelişki ve çatlaklar bir bakıma PKK’nın çözülme sürecinde olduğunun işareti olarak değerlendirilmelidir. Öcalan canisi bile HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa elbette bunu görmezden, duymazdan gelemezdik. Ne ibret verici bir gerçektir ki teröristbaşının mektubuna ne CHP’den, ne İP’ten en ufak bir tepki gelmemiş, bu tek yumurta ikizleri çıtını bile çıkaramamışlardır. Artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun tepesinde keskin bir kılıç gibi sallanacak, kâbuslar görmesine yol açacaktır.

KARŞIMIZA ÇIKACAK KORSAN DAHA DOĞMADI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinde ısrar etmesinin bedeli olacağını küstahça açıkladığını hatırlatan Bahçeli, şöyle konuştu: Topal ördek Çipras, Akdeniz ve Ege’de savaş riski var diyerek, Türkiye’yi önleyeceklerini ifade etmiş, ilaveten Kıbrıs’ta garantörlüğümüzün son bulması çağrısını yaparak zırvada zirveye çıkmıştır. Yunan hükûmeti bilmelidir ki Akdeniz ve Ege’de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır. Çipras meydan okumayı bırakmalı, kendini tarihe vermelidir. İzmir’de denize dökülen dedelerinden ders almalıdır. Almıyorsa denize gömülmeye, denize çakılmaya, denizde yutulmaya şimdiden hazır olmalıdır. Yunan munan bilmeyiz, gideceğimiz yere kadar gideriz, yolumuza çıkan olursa ezeriz, hiçbir şart altında hedeflerimizden vazgeçmeyiz.