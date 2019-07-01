Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AA muhabirine Komisyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yel, komisyonun sadece sokak hayvanları konusunda çalışmadığını belirterek, yaban hayvanları, göçmen kuşlar, faytonları çeken atlar, yunus parklarındaki deniz memelilerinin de aralarında bulunduğu hayvanların haklarının korunmasına yönelik tedbirleri de ele aldıklarını söyledi.

Faytonlara sürülen atlara yönelik incelemelerde bulunacaklarını vurgulayan Yel, şunları kaydetti:

"Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hazırlattığı elektrikli bir fayton türü var. Özellikle Adalar'da kullanılmasını tavsiye edeceğiz. Atların durumu ile ilgili çok büyük eleştiri var. Dünyada bir metrekareye en çok atın İstanbul Adalar'da düştüğünü biliyoruz. Yaklaşık 1600 at, Büyük Ada, Burgaz Ada, Kınalı Ada ve Heybeli Ada'da yaşıyor. Ne yazık ki bir kısmı iyi koşullarda değil. Sıkıntılar hep dile getiriliyor.

Bu çarşamba günü gidip göreceğiz. Komisyon olarak elektrikli faytonların, Adalar'da estetik değerleri koruyarak ve görsel olarak insanlarımızın hoşuna gidecek şekilde dizayn edilerek çalışmasını önereceğiz."