Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi ve İYİ Parti il başkanlıklarına giden İmamoğlu, ardından Tarlabaşı’ndaki HDP İstanbul İl Başkanlığına geçti. Parti yetkilileriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, çıkışta yaptığı açıklamada kendisini ziyaret eden ilk siyasi parti il teşkilatının HDP olduğunu belirtti. Bir gazetecinin “Seçim öncesinde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna İmamoğlu, şu cevabı verdi:

Demirtaş’a 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvik ve destekten ötürü teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken oluşturulan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Vicdana hukuka adalete sığmayan işler bunlar. Bu bakımdan elbette imkân olsa ziyaret etmek isterim ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var.

İmamoğlu, randevu talebinde bulunduğu MHP’den cevap beklediğini, AK Parti’den ise belediye başkanları ile kendisini ziyarete gelmek istedikleri yönünde dönüş aldıkları, pazartesi günü için randevu verdiklerini söyledi.