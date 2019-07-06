Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı’na göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (Guvernorü) Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Murat Uysal’ın atanmasına karar verildi.
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı
06.07.2019 - 05:43 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 05:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Etiketler : merkez bankası,çetinkaya,
635203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635203.aspx
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