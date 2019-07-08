Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
08.07.2019 - 10:13 | Son Güncelleme: 08.07.2019 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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