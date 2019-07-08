İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Hamile kadının aracına saldırı soruşturmasında polis amiri görevden alındı
08.07.2019 - 16:00 | Son Güncelleme: 08.07.2019 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı.
Etiketler : İstanbul,
635703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635703.aspx
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