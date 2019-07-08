Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.