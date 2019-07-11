Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Pakdemirli, yangının 350 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti.