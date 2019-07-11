İlçeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Pakdemirli, yangının 350 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti.
Dalaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
11.07.2019 - 08:49 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, bugün saat 08.00 sıralarında, yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler : dalaman,orman yangını,
636264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636264.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER