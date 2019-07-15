Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, merkeze bağlı Garip Köyü’nde çıktı. Alınan bilgilere göre, sabah saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arazi de yangın çıktı. Çıkan yangının ardından olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait 10 personel, 3 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın, yakında bulunan hayvan çiftliğine sıçramadan söndürüldü.Yangının 200 dönümlük araziyi kapsadığı ve bazı ağaçlarında zarar gördüğü bildirildi.



