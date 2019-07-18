Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Dallıca bölgesinde bir hafta önce bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü dün şehit oldu.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Adana’ya getirilerek baba evinde helallik alındı. Şehidin cenazesinin silah arkadaşlarının omuzlarında Sabancı Merkez Camii’ne getirilmesi sırasında yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Fadime Gökçü'yü eski AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, erkek kardeşleri Ufuk ve Utku'yu Adana Valisi Mahmut Demirtaş teskin etmeye çalıştı. Şehidin annesi Fadime Gökçü, "Kalleşçe niye çıktınız karşısına. Ben şimdi kuzum diye kime diyeceğim. Gözlerini açtın baktın, ellerini hareketlendirdin ne diyecektin bana acaba kuzum. Ben nasıl dayanacağım kuzum. Siz benim çocuğumdan daha beter olasınız benim çocuğum gibi parçalanırsınız inşallah" diye feryat etti.

Şehidin ortanca kardeşi Utku Gökçü de abisinin naaşına sarılıp gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Sarıçam ilçesi Avcılar Köyü Mezarlığı’na defnedildi.