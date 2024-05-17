Marmaray’da dehşet veren olay! Bir anda kendini raylara attı

İstanbul'da Marmaray istasyonunda dehşet veren bir olay yaşandı. Kadıköy Ayrılık Çeşmesi istasyonunda bir kadın kendini raylara atarak intihar etti.

Kadıköy ilçesi, Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda saat 19.00 sıralarında bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle raylara atladı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

O esnada trenin oradan geçmesi nedeniyle kadın feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MARAMRAY SEFERLERİ AKSADI

Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bir süre duran Marmaray seferleriyle ilgili Marmaray sosyal medya hesabı 'X' üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Trenlerimiz saat 20.00 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.