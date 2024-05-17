Ege Denizi'nde korkutan deprem! 5 il etkilendi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD, Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.19'da gerçekleşen depremin yerin 39.2 kilometre derinliğinde hissedildiği belirtildi. Ayrıca depremden başta Muğla'nın Datça ilçesi olmak üzere Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa illeri de etkilendi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı. Son deprem ise Ege Denizi'nde gerçekleşti. AFAD ilk verileri paylaştı.
3 ŞİDDETİNDE SALLANDI
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 23.19'da meydana gelen deprem, yerin 39.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem en çok Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.
5 İL ETKİLENDİ
Ege Denizi'nde meydana gelen depremden 5 il etkilendi. Başta Muğla'nın Datça ilçesi olmak üzere Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa, depremden etkilenen şehirler oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi