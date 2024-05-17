Fahiş fiyatla mücadele hamlesi! Ticaret Bakanı Bolat: Kapatma cezası uygulanacak

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde fahiş fiyatlarla mücadelenin nasıl yapılacağını anlattı. Bolat, "Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik son derece önemli açıklamalarda bulundu. Gerekirse kapatma cezasının dahi uygulanabileceğini vurgulayan Bolat, alınacak tedbirleri bir bir sıraladı.

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Bolat'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"1.2 MİLYAR LİRA CEZA KESİLDİ"

81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlemeleri yapıldı. Geçen yıl İç Ticaret Genel Müdürlüğü üzerinden karaborsa, stokçuluk, haksız fiyat, fahiş fiyat denetlemelerinde 850 milyon lira; tüketici korunmasında da zararlı ürünler, aldatıcı reklamlar, sağlığa zararlı ürün konularında ise 1.2 milyar lira ceza kesildi.

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"FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE EDİLECEK"

Rekabet Kurulu da geçen yıl 2,6 milyar lira ceza kesti, rekabete aykırı işlem yapan firmalara. TBMM’de; rekabetin korunması kanunu, tüketicinin korunması kanunu, stokçuluk ve fahiş fiyat ile ilgili düzenlemeler yapılacak, cezalarda ciddi artışlar meydana gelecek.

"KAPATMA CEZASI UYGULANACAK"

Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık.