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İslam Memiş'ten yatırımcılara fırsat tarihi! Gram altın için o aya işaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İslam Memiş&#039;ten yatırımcılara fırsat tarihi! Gram altın için o aya işaret etti
Altın, Enflasyon, Yatırım, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her hafta yükseliş rekorları kıran altında, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırım yapılacak tarihe yönelik açıklama geldi. Memiş, "Gram altın bu hafta 2500 lira üzerini test etmişti. Ons altın ne zaman 2280 dolar seviyesine inerse o seviyenin karşısındaki gram altın alım fırsatı verecektir. Mayıs ayında yaşanan bu stabil durum orta ve uzun vadede yatırımcısına fırsat sunmakta" açıklamasında bulundu.

ABD'nin açıkladığı enflasyon rakamlarından sonra altında pozitif hareketlilik sürüyor. Ons altın 2395 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 2500 lira civarında alıcıya çıkıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, altın yatırımcıları için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Memiş'in açıklamalarında öne çıkanlar:

"2395 DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELDİ"

Ons altın dün 2395 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu hafta 2280-2380 dolar aralığını takip etmemiz gerektiğini söylemiştim. Yine aynı düşüncem geçerli. Haftalık kapanışlarda 2380 dolar üzerinde kapatmazsa aşağıda 2280 dolar destek seviyesi geçerliliğini koruyacak.

2280 DOLAR SEVİYESİ İÇİN "ALIM FIRSATI" DEDİ

Gram altın bu hafta 2500 lira üzerini test etmişti. Ons altın ne zaman 2280 dolar seviyesine inerse o seviyenin karşısındaki gram altın alım fırsatı verecektir. Dolar sakin olduğu için gram altın ons altına göre yön buluyor. Ons nereye gram altın oraya gidecek. Ons altın 2395 doları görünce gram altın 2500 liraya yükseldi. Ancak tekrar gerileyen bir gram altın var.

ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIMCILARA TAVSİYE

Gram altın için 2400-2500 lira geniş bant aralığını takip edeceğiz. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeliyiz. Mayıs ayında yaşanan bu stabil durum orta ve uzun vadede yatırımcısına fırsat sunmakta. Temmuz ayı itibariyle yeni rekorlar karşımızda olacak. Belki rekorlar Haziran ayına bile çekilebilir. O yüzden düşüşler kalıcı değil.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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