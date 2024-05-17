Tüm zamanların rekorunu kırdı! Haftanın getiri şampiyonu borsa oldu | 17 Mayıs piyasa kapanış

Piyasalarda son dakika! Rasyonel politikaların etkisiyle Türkiye’nin risk primi 265 sınırına kadar düşerek, son 4,5 yılın en düşük seviyesine geldi. TL varlıklara ilgi artarken; haftanın son işlem gününde BİST100 endeksi 10.643’ten rekor kapanış gerçekleştirdi. Böylece borsa haftalık bazda %4,15 primle en fazla kazandıran yatırım enstrümanı oldu. 2495 TL’ye yükselen gram altında haftalık getiri %2,08’i buldu. Dolar ise kaybettirmeye devam etti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, veri ve haber akışı yoğun bir haftayı geride bırakırken; borsada yeni rekorların test edildiği ve altın fiyatlarının da yeniden zirve seviyeye yöneldiği görüldü. Hafta başında açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri ile birlikte enflasyonla mücadele kapsamında maliye politikaları da etkin bir şekilde devreye girmiş oldu. Türkiye’nin CDS risk priminde gerileme devam etti. Bugün 265 sınırına kadar geri çekilme yaşandı ve son 4,5 yılın en düşük seviyeleri görüldü.

BORSADA TARİHÎ ZİRVE

Son açıklanan para piyasası verilerine göre yerli ve yabancı yatırımcıların; geçen hafta hisse senedi, mevduat ve tahviller başta olmak üzere TL varlıklara 8 milyar dolarlık geçiş yaptığı görüldü. Değerli TL ve güven veren rasyonel politikalar borsayı yeni rekorlara taşıdı.

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bu hafta 10.643’ten kapanış gerçekleştirdi. Böylece endeks haftalık bazda yüzde 4,16 yükselerek, en fazla kazandıran yatırım enstrümanı oldu. Sadece bugün borsa, yüzde 3,14 prim yaptı. Banka hisseleri başta olmak üzere özellikle BİST30 hisselerinde genele yayılan bir yükseliş dikkat çekti.

ALTINDA YENİ REKOR HESAPLARI

Bu arada altın fiyatlarında da bu hafta dikkat çeken yükseliş yaşandı. Serbest piyasada gram altın fiyatı haftayı 2495 TL’den kapatmaya hazırlanırken; haftalık getiri de yüzde 2,08 olarak gerçekleşti. ABD ve Avrupa’da bu hafta açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentiler dahilinde gelmesi ve her iki merkez bankasından da faiz indirimi beklentilerinin öne çekilmesi ons altın fiyatını yükseltti. Bugünkü işlemlerde 2419 doları görerek tarihi zirveye yaklaşan ons altın, gram fiyatını da yukarı taşıdı.

DOLAR BU HAFTA DA KAYBETTİRDİ

Öte yandan geçen hafta cuma günü 32,27 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, bugün akşam saatlerinde 32,21 TL’den işlem görüyor. Böylece dolarda haftalık kayıp yüzde 0,18 olarak gerçekleşti. TL mevduatta bekleyen yatırımcılar ise haftalık bazda ortalama yüzde 1,15 getiri elde etti.