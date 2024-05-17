Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TGRT Haber canlı yayınında Gazeteci Fatih Atik'in sorularına cevap veriyor.
Uraloğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:
YERLİ UYDU TÜRKSAT 6A UZAY YOLCULUĞUNA HAZIRLANIYOR
YÜZDE 85 ORANINDA YERLİ
KALKINMA PROJESİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Dünyada ticaret doğudan batıya doğru gidiyor. Güney, orta ve kuzey koridor olarak 3'e ayrılıyor. Güney Koridor'da Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Kalkınma Yolu, Güney ve Orta koridor ile entegre olacak.
Kalkınma Yolu Irak'ın Basra Körfezi'ne açılan FAV limanıyla başlayacak. Liman inşaatı devam ediyor. İlk faz önümüzdeki sene devreye alınacak.
Denizden gelen bütün yükler FAV limanına çıkarak, 1200 kmlik demir yolu ve kara yoluyla Türkiye'ye giriş yapacak. Daha sonra Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Karaman, Konya, Eskişehir, İstanbul ve Kapıkule demiryolu hattıyla Avrupa'ya ulaşacak.
Aynı zamanda kara yollarıyla da bağlanmış olacak.
Öncelikle Ovaköy'den Nusaybin'e 130 km'lik bir demiryolu hattı planladık. Yakında başlıyoruz. Gaziantep, Adana, Mersin hatlar ile Kapıkule Çerkezköy hatlarında çalışmalar sürüyor. Kalkınma Yolu bittiği zaman biz de bitirmiş olacağız.
2053 hedefi olarak belirlediğimiz demir yolu ağını 14 bin km'den 28 bin km'ye çıkardığımız zaman Kalkınma Yolu için belirlenen hat da tamamlanmış olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi