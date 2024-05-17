Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TGRT Haber canlı yayınında Gazeteci Fatih Atik'in sorularına cevap veriyor.

Uraloğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

YERLİ UYDU TÜRKSAT 6A UZAY YOLCULUĞUNA HAZIRLANIYOR

Uyduyu biz askeri ve sivil amaçlı kullanıyoruz. Güvende hissetmemiz lazım. Bu yüzden yerli ve milli üretim oldukça önemli. Üretim önemli artık paketleme aşamasında.

Ay sonu ABD'ye yola çıkacak. 8-14 Temmuz tarihlerinde inşallah uzaya göndereceğiz. Beyni yani yazılımı yerli. En kıymetlisi bu.

YÜZDE 85 ORANINDA YERLİ

Türksat 6A yüzde 85 oranında yerli. Bu gerçekten oldukça iyi bir oran. Hangi ülke yüzde 100'ünü yerli üretiyor? Böyle bir ihtiyaç yok. Ana unsurları üretebiliyorsanız bu yeterli.

Şuanda uzaydaki uydularımızla Avrupa, Ortadoğu, Afrika'nın ve Hindistan'ın bir bölümünü kapsıyor. TÜRKSAT 6A ile 3.5 milyarlık nüfustan 5 milyarlık bir pazara hitap etmiş olacağız. Sadece kendi ihtiyacımızı değil o pazarlara da hizmet edeceğiz.

TÜRKSAT 6A'nın asıl amacı haberleşme amaçlı. TÜRKSAT 6A ile ilk 10 ülke arasına giriyoruz.

KALKINMA PROJESİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Dünyada ticaret doğudan batıya doğru gidiyor. Güney, orta ve kuzey koridor olarak 3'e ayrılıyor. Güney Koridor'da Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Kalkınma Yolu, Güney ve Orta koridor ile entegre olacak.

Kalkınma Yolu Irak'ın Basra Körfezi'ne açılan FAV limanıyla başlayacak. Liman inşaatı devam ediyor. İlk faz önümüzdeki sene devreye alınacak.

Denizden gelen bütün yükler FAV limanına çıkarak, 1200 kmlik demir yolu ve kara yoluyla Türkiye'ye giriş yapacak. Daha sonra Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Karaman, Konya, Eskişehir, İstanbul ve Kapıkule demiryolu hattıyla Avrupa'ya ulaşacak.

Aynı zamanda kara yollarıyla da bağlanmış olacak.

Öncelikle Ovaköy'den Nusaybin'e 130 km'lik bir demiryolu hattı planladık. Yakında başlıyoruz. Gaziantep, Adana, Mersin hatlar ile Kapıkule Çerkezköy hatlarında çalışmalar sürüyor. Kalkınma Yolu bittiği zaman biz de bitirmiş olacağız.

2053 hedefi olarak belirlediğimiz demir yolu ağını 14 bin km'den 28 bin km'ye çıkardığımız zaman Kalkınma Yolu için belirlenen hat da tamamlanmış olacak.

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