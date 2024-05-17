Kamuda tasarruf memur alımını etkileyecek mi? Cevdet Yılmaz son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında kamuda tasarruf tedbirlerinin memur alımını etkileyip etkilemeyeceğini açıkladı. Yılmaz, "Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kamuda tasarruf tedbirlerini değerlendiren Yılmaz, memur alımı yapılıp yapılmayacağı konusunu açıkladı.

Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"ESAS KRİTERİMİZ YERLİ ARAÇ"

Esas kriterimiz yerli araç kullanılsın. Tabii ki zorunlu haller dışında. Zırhlı araç kullanması gerekiyor diyelim bir makamın yurt içinde de onun üretimi yok. Dolayısıyla o devam etmek zorunda. Kurumun araç havuzu olsun, ihtiyaç duyan oradan hizmeti alması yönünde tasarrufumuz var. Makam aracı tahsisi sürecek. Makam araçları kanuni sınırlara çekilecek. Kamu idareleri eski araçları elden çıkarıp, yeni yerli araçlarla daha verimli şekilde yola devam etsin.

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KAMUYA MEMUR ALIMI YAPILACAK MI?

Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz. Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Bir de personel harcamaları tek seferlik değil, sürekli harcamayı gerektiren hususlar. Kamu hizmetlerini aksatmadan belli bir dönem için böyle bir sınır getirdik. Günün ihtiyacına göre planlama yapılmış olunacak. Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak.