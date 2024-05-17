Pençe Kaplan bölgesinden acı haber... 1 asker şehit oldu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT ATEŞİ ERZURUM'A DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu acı haberini verdi. MSB'den yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala silah kazası sonucu şehit oldu.

Şehit Onbaşı Recep Kabala'nın memleketinin Erzurum olduğu öğrenildi. Şehidin acı haberi, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine ateş gibi düştü.

Erzurum Valiliği de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kaplan harekat bölgesinde görevli Erzurum doğumlu P.Söz.Onb. Recep Kabala, bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...