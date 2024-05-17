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İstanbul ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapanacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul ve Ankara&#039;da hangi yollar trafiğe kapanacak?

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da yarın "Büyük Eğitim Mitingi" sebebiyle ve 19 Mayıs'ta da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara'da ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı yollarda araçla ulaşım yapılamayacak.

İstanbul ve Ankara'da 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında bazı yolların ulaşıma kapatılacağı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalarda, hangi yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

MİTİN 9'DA BAŞLIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, miting nedeniyle yarın saat 09.00 itibarıyla Macarkardeşler, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı ve Vezneciler Caddeleri ile bu caddelere bağlanan cadde ve sokakların trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Vatan, Kadirhas ve Fevzipaşa Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nın alternatif yol olarak kullanılabileceği kaydedildi.

ATAŞEHİR'DE 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü yapılacak yürüyüş dolayısıyla saat 07.30 itibarıyla Ataşehir Bulvarı-Muhtar Hasan Sokak Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Rıfat Danışman Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Vedat Günyol Caddesi Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Morzambak Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Fesleğen Sokak kesişimi ve Ataşehir Bulvarı-Gelin Sokak kesişiminin trafiğe kapatılacağı, alternatif yol olarak Sedef Caddesi'nin kullanılabileceği bildirildi.

ÇANKA'YA DA 19 MAYIS KUTLAMALARI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak.  Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

ŞU YOLLAR TRAFİĞE KAPANIYOR

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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