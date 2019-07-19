Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söyleşide Ortaylı, Türk-İslam kültüründe adalet anlayışı ve Osmanlı uygulamalarını anlatırken, hâkim ve savcı adaylarına da tavsiyelerde bulundu. Ortaylı şunları söyledi: Türkiye 50 tane tıp fakültesini kaldırır. Çünkü bizim doktorlarımız iyi yetişmiştir. Ama maalesef 10 tane daha hukuk fakültesini kaldıramaz. Yok, yetişmemişiz. Hukuk tarihçisi yok, Roma hukukçusu yok. Bir tahsil gördünüz. Yeterli veya yetersiz olabilir. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Sağda soldaki insanlarla samimi olmayacaksınız. Osmanlı kadısı 25 akçelik en alt kademeden başlar. İki sene bekler ve terfi eder. İki seneden fazla bir yerde tutulmaz. ‘Ahali ile yüzgöz olmasın’ diye. Halkla yüzgöz olamazsınız. Olduğunuz takdirde adınız çıkar. Hiçbir şekilde, bilhassa idari yargıda davacı ile yemeğe bile çıkmayacaksınız. Mahallî halktan birinin düğününe gidemezsiniz. Çok tatsız bir meslek olduğunun farkındayız. Ama buna karşılık gittiğiniz yerdeki üniversite hocaları, öğretmenleri ve önde gelenleri ile ahbaplık edebilirsiniz. Tarih okuyun, ama ön planda okumanız gereken edebiyattır. Yabancı dil de bilmeniz gerekir. Ebru Karatosun