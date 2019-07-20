DETAYLAR BİRAZDAN...
Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
20.07.2019 - 14:03 | Son Güncelleme: 20.07.2019 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu Sorhin Eruh kod adlı Meryem Aksu olduğu tespit edilmiştir.
Etiketler : turuncu kategori,terörist,
638351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638351.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER