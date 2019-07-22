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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde cıva paniği: 13 kişi hastaneye kaldırıldı
22.07.2019 - 13:45 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü,cıva,
638794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638794.aspx
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