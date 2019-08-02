Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
02.08.2019 - 06:40 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir"
Etiketler : içişleri bakanlığı,operasyon,terörist,
641191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641191.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER