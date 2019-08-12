Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, 18 Temmuz’da 7 kişinin hayatını kaybettiği birçok köyün ve Akçakoca ilçesinin sular altında kaldığı sel felaketini yaşayan selzedelerle bir araya geldi. Binali Yıldırım yol güzergahında durarak vatandaşlarla sohbet etti. Ardından fındık bahçesine giren Yıldırım burada fındık toplayarak, “Hasadı başlayan fındık bahçelerindeyiz. Fındık çiftçimize bereketli hasatlar diliyorum” dedi.



Binali Yıldırım ardından Akçakoca ilçe merkezinde esnafları sonrasında ise Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk’ü ziyaret ederek ilçe hakkında kısa bir bilgi aldı.



