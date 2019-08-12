AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, 18 Temmuz’da 7 kişinin hayatını kaybettiği birçok köyün ve Akçakoca ilçesinin sular altında kaldığı sel felaketini yaşayan selzedelerle bir araya geldi. Binali Yıldırım yol güzergahında durarak vatandaşlarla sohbet etti. Ardından fındık bahçesine giren Yıldırım burada fındık toplayarak, “Hasadı başlayan fındık bahçelerindeyiz. Fındık çiftçimize bereketli hasatlar diliyorum” dedi.
Binali Yıldırım ardından Akçakoca ilçe merkezinde esnafları sonrasında ise Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk’ü ziyaret ederek ilçe hakkında kısa bir bilgi aldı.
Binali Yıldırım Düzce’de fındık topladı
12.08.2019 - 20:01 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kurban Bayramı’nın ikinci gününü geçirdiği Düzce’nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, fındık bahçesinden fındık topladı.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, 18 Temmuz’da 7 kişinin hayatını kaybettiği birçok köyün ve Akçakoca ilçesinin sular altında kaldığı sel felaketini yaşayan selzedelerle bir araya geldi. Binali Yıldırım yol güzergahında durarak vatandaşlarla sohbet etti. Ardından fındık bahçesine giren Yıldırım burada fındık toplayarak, “Hasadı başlayan fındık bahçelerindeyiz. Fındık çiftçimize bereketli hasatlar diliyorum” dedi.
Etiketler : binali yıldırım,fındık,
643444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643444.aspx
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