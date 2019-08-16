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Hava operasyonlarında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
16.08.2019 - 11:46 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
644085 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644085.aspx
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