Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Karabağlar'daki söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz" açıklaması yaptı.

Bakan Pakdemirli, İzmir Karabağlar'daki yangın nedeniyle bir köyün boşaltılmasına karar verdiklerini de vurguladı.

Bakan Pakdemirli, "Dört noktada yangın var en önemlisi Karabağlar mevkisinde. Karabağlar'daki yangın ile ilgili bir köyün boşaltılmasına karar verdik" dedi.

MUĞLA VE İZMİR'DE ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve yaklaşık 160 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu.

Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demirci, "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor" dedi.

BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge ve çevre bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın çıkan bölgeye yakın her hangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.

Daha önce 2006'da da yangın çıkan alanda, genç kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu belirtildi.

Bu arada, Muğla'nın diğer ilçesi Milas'ta öğlen saatlerinde Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda başlayan orman yangınıda devam ediyor.

İZMİR'DE DE YANGINLAR ÇIKTI

İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Karabağlar'da bir köyün boşaltılmasına karar verildi.

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

URLA

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.

Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek üzere çevre illerden takviye ekiplerin istendiği öğrenildi.

Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nde tahliye çalışması başlatıldığını bildirdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN HAVADAN DENETİM

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

Pakdemirli, daha sonra Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Rüzgar nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin kolay olmadığını dile getiren Pakdemirli, şunları söylemişti:

"Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Şartlar çok zor. Şu anda saatte 60-70 kilometreye varan rüzgar altında çalışmaya devam ediyoruz. Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti ancak olumsuz hava şartlarından dolayı iniş sağlayamıyor. Yangın 20-30 hektar alanı etkilemiş vaziyette. 40 üzerinde arazöz, 8 helikopterle yangına müdahale ediyoruz. Onlarca iş makinesi ve ciddi anlamda personelle müdahale ediliyor. Yangın büyük bir yangın olmamakla beraber rüzgarın yangını taşıma potansiyeliyle ciddiye almamız gereken bir yangın. Orman teşkilatı tüm ekipleriyle burada."

"DAHA FAZLA DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Sabuncubeli'nde ve Buca'da çıkan yangınların söndürüldüğünü aktaran Bakan Pakdemirli, Urla Yağcılar'da çıkan yangının da kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetmişti.

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının, göreceli olarak kontrol altında olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Yangınların geneli ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Yüzde 90'ından fazlası dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor. Orman teşkilatımız yangınla mücadelede dünyada birinci sırada ama ağacı sevip sahip çıkma konusunda vatandaşlarımız birinci sırada diyemem. Daha fazla dikkat etmemiz lazım. Bunlar milli servet. Bir ağacın dahi yanmaması önemli. Biz teşkilat olarak bir ağaç daha az yansın diye mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.