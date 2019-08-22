Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonlarla büyük darbe alan terör örgütü PKK, sözde sorumlularının da bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından hayatta kalma savaşı veriyor. Eylem gücünü kaybeden, çoğu mağaralarda başını bile çıkaramayan hainlerin tamamen temizlenmesi maksadıyla başlatılan ‘Kıran Operasyonu’ sonuca ulaşmak üzere...

Şırnak, Hakkari ve Van’da devam eden operasyonda 2300 komando bölgeyi karış karış arıyor. Diyarbakır, Van, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Ağrı ve Elazığ’ın da bulunduğu illerde eş zamanlı operasyonlar sürüyor.

129 tim ve 14 taburun katıldığı dev operasyon sürerken Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van’ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birliklerde denetlemelerde bulundu, komutanlardan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve direktifleri doğrultusunda, bölgenin teröristlerden tamamen temizlenene kadar terörle mücadelenin koordineli şekilde devam edeceğini vurgulayan Çetin, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlerin inlerine girdiğini vurguladı.

Milletin desteği ve Allah’ın yardımıyla ülkede kalıcı huzuru sağlayacaklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti: “Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz. En kısa zamanda bu bölge, tamamen teröristlerden arındırılarak, yaylalar serbest olacak, köylerimizde herkes bağını, bahçesini rahatça ekip, biçecek.”

Geçtiğimiz günlerde üç ile kayyum atanması da bu minvalde atılan bir adım oldu. Devletin imkânlarını Kandil’e gönderen, PKK yandaşlarını belediyelerde işe alan, mali desteğin yanında teröristleri himaye eden bu yapılara da darbe vurulmuş oldu. PKK’nın kampı haline getiren HDP’li belediyeler bundan böyle dağdaki hainlere mali ve lojistik destek veremeyecek. Dağdaki inlerde yaşayan teröristlerin belediyeden gelen kaynakların kesilmesiyle birlikte daha da çıkmaza gireceği kaydediliyor.

BELEDİYENİN PKK ŞUBESİ

Van Büyükşehir Belediyesi’nde PKK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif çalışan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediyede görevli daire başkanı ve şube müdürünün de bulunduğu öğrenildi.