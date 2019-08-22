Ankara ABD Büyükelçiliği Şırnak'taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu. Twitter paylaşımında, "Şırnak’taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
ABD Büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama
22.08.2019 - 14:09 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Elçiliği, dün Şırnak'ta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilerken, PKK'nın bu saldırısını kınadı. Elçilik, terörle mücadelede ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu da belirtti.
Etiketler : abd,şırnak,şehit,
645480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645480.aspx
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