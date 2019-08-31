Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Recep Bayram, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş’un 31 Mart’ta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Mustafa Bozbey’i desteklemediğini iddia ederek tepki gösterdi. Bu yüzden Bozbey’in seçimi kaybettiğini savunan Bayram, elindeki mikrofonu kürsüdeki Akkuş’a fırlattı. Bunun üzerine bazı partililer de Bayram’a saldırdı. Bu sırada olayları görüntülemeye çalışan bir kameraman darbedildi. Kavga üzerine toplantıya bir süreliğine ara verildi. Salonu ringe çeviren olaylar sebebiyle CHP’li Kaftancıoğlu bir süre sonra toplantıyı terk etti.